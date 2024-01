Quote klettert auf 10,7 Prozent Arbeitslosigkeit in Krefeld steigt weiter an

Immer noch ist das Quartals- und (zeitgleiche) Jahresende ein typischer Kündigungstermin. Ebenso führen zum Jahresende auslaufende befristete Verträge im Januar zu einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen. „Gegenüber dem Januar des Vorjahres ist die Zahl der Arbeitslosen um 340 Personen gestiegen. Wir verzeichnen jedoch im Vorjahresvergleich im Januar 2024 mehr Abgänge aus Arbeitslosigkeit in Erwerbstätigkeit. Die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes ist also sowohl in der Stadt Krefeld als auch im Kreis Viersen gegeben, wobei diese im Kreisgebiet ausgeprägter ist“, erläutert Borgloh weitere Eckwerte. „Auch im Februar ist saisontypisch mit einer weiteren Steigerung der Arbeitslosigkeit zu rechnen“, lautet ihr Ausblick auf die weitere Entwicklung.