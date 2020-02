Krefeld : Arbeitslosigkeit sinkt bereits im Februar

Krefeld „Die Zahlen liegen unter den Werten von 2019, der Stellenzugang liegt auf einem hohen Niveau. Diese Daten sprechen für einen aufnahmefähigen Arbeitsmarkt“, so Agenturchefin Rademacher-Bensing.

Aktuell sind im Bezirk der Agentur für Arbeit Krefeld 20.978 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind elf weniger als im vergangenen Monat und 165 weniger als im Februar 2019. Davon werden 6.919 Menschen (70 mehr als im Vorjahr) von der Agentur für Arbeit betreut, 14.059 Arbeitslose (235 weniger als im Februar 2019) sind in Betreuung der Jobcenter Krefeld und Kreis Viersen. Damit liegt die Arbeitslosenquote im Bezirk wie im Januar bei 7,4 Prozent (0,1 Prozentpunkte unter Februar 2019). In der Stadt Krefeld liegt die Arbeitslosenquote bei 10,1 Prozent (Vormonat: 10,2 %; Februar 2019: 10,0%), im Kreisgebiet Viersen bei 5,3 Prozent (Vormonat: 5,2%; Februar 2019: 5,6%).

Parallel sind 42 Prozent der Ausbildungsstellen in der Region Mittlerer Niederrhein sind noch unbesetzt. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein bei knapp 500 Unternehmen aus Krefeld und Umgebung durchgeführt und Mitte Februar veröffentlicht hat. Die IHK hatte die Betriebe gefragt, für wie viele der ausgeschriebenen Stellen bereits Bewerber gefunden wurden. „Zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr waren 39 Prozent der Stellen noch unbesetzt. Dies könnte darauf hindeuten, dass es für Unternehmer noch schwieriger wird, Bewerber zu finden“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Im Groß- und Einzelhandel sind noch 64 Prozent der Stellen frei, in den produzierenden Branchen immerhin 40 Prozent. Erfolgreicher waren die Dienstleister. „Bei den Dienstleistern liegt der Anteil an unbesetzten Stellen mit 33 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt“, so der IHK-Hauptgeschäftsführer. Insbesondere bei den Industrieunternehmen war der Anteil unbesetzter Azubistellen vor einem Jahr zum gleichen Zeitpunkt noch geringer.