21.581 Menschen im Bezirk sind ohne Job : Die Arbeitslosigkeit in Krefeld liegt auch im September über zehn Prozent

„Steigt nach den Ausbildungsabschlüssen im Sommer die Zahl der jüngeren Menschen typischerweise zunächst an, so unterstreicht der aktuelle Rückgang die vergleichsweise gute Situation auf dem Arbeitsmarkt“, so Sarah Borgloh, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld/Kreis Viersen Foto: Agentur für Arbeit

Krefeld „Wir verzeichnen insgesamt sinkende Arbeitslosenzahlen im September. Der Rückgang bei der Arbeitslosigkeit der Jüngeren ist für mich ein klares Indiz, dass der Markt aufnahmefähig ist für Fachkräfte“, so Sarah Borgloh, Vorsitzende der Agentur für Arbeit.

Kurz vor Beginn der kälteren Jahreszeit herrscht leichte Entspannung auf dem Arbeitsmarkt. In der Stadt Krefeld liegt die Arbeitslosigkeit aktuell bei 10,4 Prozent, im August hatte die Quote noch bei 10,6 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vorjahr blieb die Septemberzahl unverändert. „Wir verzeichnen insgesamt sinkende Arbeitslosenzahlen im September. Der Rückgang bei der Arbeitslosigkeit der Jüngeren ist für mich ein klares Indiz, dass der Markt aufnahmefähig ist für Fachkräfte. Steigt nach den Ausbildungsabschlüssen im Sommer die Zahl der jüngeren Menschen typischerweise zunächst an, so unterstreicht der aktuelle Rückgang die vergleichsweise gute Situation auf dem Arbeitsmarkt“, so Sarah Borgloh, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld/Kreis Viersen, zu den aktuellen Zahlen.