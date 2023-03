Bürgergeld statt Hartz IV in Krefeld Ukrainer sollen Arbeitsmarkt beleben

Im Februar waren 1369 ukrainische Arbeitslose im Agenturbezirk Krefeld registriert, davon 778 in der Stadt Krefeld. „Sie bringen eine hohe Motivation mit, sind fleißig und für ihre Gespräche im Jobcenter gut vorbereitet. Sie sind in der Regel gut qualifiziert und häufig bereit, längerfristig in Deutschland zu bleiben, die Sprache zu lernen und am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Wir erwarten, dass die Anzahl der Beschäftigten aus der Ukraine in den kommenden Monaten spürbar steigen wird – dann, wenn die Sprachkurse und Anerkennungsverfahren beendet sind“, berichtete Thomas Becker, Geschäftsführer des Jobcenters Krefeld am Mittwoch.