Bewegung auf dem Ausbildungsmarkt Die Arbeitslosigkeit in Krefeld bleibt weiter bei 10,5 Prozent

Eine positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in Krefeld ist nicht in Sicht. In der Seidenstadt bleibt die Arbeitslosigkeit bei 10,5 Prozent (März: 10,5 Prozent, April 2022: 9,7 Prozent). „Im April hat sich der Arbeitsmarkt erneut nur leicht positiv entwickelt. Die Frühjahrsbelebung verläuft somit wesentlich gedämpfter als üblich“, so Sarah Borgloh, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld/Kreis Viersen. „Insgesamt zeigt sich der lokale Arbeitsmarkt jedoch trotz der aktuellen Herausforderungen weiterhin stabil und aufnahmefähig. So sind zum Beispiel die Abgänge in Arbeit sowohl gegenüber dem Vormonat als auch dem Vorjahr gestiegen“, ergänzt Borgloh. Aktuell werden im Bezirk der Agentur für Arbeit Krefeld 6.320 Menschen von der Arbeitsagentur betreut (15 weniger als vor einem Monat).