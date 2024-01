„Hilfesuchende sind keine Drückeberger“ Arbeitslosenzentrum berät 30 Ratsuchende jeden Tag

Hans-Peter Sokoll vom Ökumenischen Arbeitslosenzentrum in Krefeld weiß von der Not vieler Menschen in Krefeld. Er kennt Dutzende, die ihre Familie trotz Arbeit kaum durchbringen. „Sie fahren für ein niedriges Gehalt Pakete aus oder jobben zum Mindestlohn als Reinigungskraft“, sagte er. Der Moerser hat als Schlosser unter Tage im Bergbau gearbeitet und die harten Seiten des Malochens am eigenen Leib kennengelernt. Seit 2013 ist der studierte Sozialwissenschaftler und überzeugte Gewerkschafter im ALZ beschäftigt. Das Krefelder Team macht jährlich rund 3000 Beratungen. Sokoll sagt: „Mehr schaffen wir nicht.“ Die Einrichtung habe 1,6 Personalstellen. „Es werden nicht mehr, obwohl die Problemlagen größer werden.“