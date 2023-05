Fachkräfte in Krefeld gesucht Arbeitslosenquote sinkt in Krefeld auf 10,4 Prozent

Der Arbeitsmarkt in der Region zeigte sich im Mai robuster. „Während sich in den vergangenen Monaten die Arbeitslosenzahl bereits leicht verringerte, verzeichnen wir im Mai erstmals in diesem Jahr eine gesunkene Arbeitslosenquote im Agenturbezirk – eine gute Nachricht. Insgesamt zeigt sich der lokale Arbeitsmarkt somit weiterhin stabil und aufnahmefähig“, sagt Matthias Elvenkemper, Geschäftsführer beim Arbeitsamt, zu den aktuellen Zahlen. 22.041 Arbeitslose gibt es aktuell im Agenturbezirk Krefeld/Viersen, ein Rückgang von 176 im Vergleich zum April. „Auf der Stellenseite werden weiterhin vor allem Fachkräfte gesucht. Das unterstreicht die Bedeutung der Themen Aus- und Weiterbildung“, ergänzt Elvenkemper. Aktuell werden in der Stadt Krefeld 6.177 Menschen von der Arbeitsagentur betreut, 143 weniger als vor einem Monat. In der Seidenstadt liegt die Arbeitslosigkeit aktuell bei 10,4 Prozent (April: 10,5 Prozent, Mai 2022: 9,6 Prozent). Der Bestand an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen liegt im Mai dieses Jahres bei 3.824 Jobs. Gegenüber dem Vormonat sind dies 84 oder 2,2 Prozent mehr Stellen. Bis Mai wurden für den Agenturbezirk 3.130 Ausbildungsstellen gemeldet (54 weniger als im Vorjahr) und 2.451 Jugendliche suchten eine Ausbildungsstelle, 85 weniger als im Vorjahr.