Die Zahl der offenen Stellen steigt : Die Arbeitslosenquote  in Krefeld sinkt aktuell auf 9,6 Prozent

Krefeld „Der Ausbildungsbeginn rückt näher. Wer sich für eine Ausbildung interessiert, hat aktuell sehr gute Chancen“, betont Rainer Imkamp, Chef der Agentur für Arbeit.

Der Arbeitsmarkt in Krefeld erholt sich in kleinen Schritten weiter. „Die Frühjahrsbelebung hat sich im Mai fortgesetzt und zu weiter sinkender Arbeitslosigkeit geführt“, so Rainer Imkamp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld/Kreis Viersen, zu den jüngsten Zahlen. Diese weisen insgesamt 19.853 arbeitslose Personen im Agenturbezirk aus, was einem Rückgang von 225 im Vergleich zum Vormonat entspricht. Imkamp: „Aktuell verzeichnen wir den niedrigsten Wert in einem Mai innerhalb der vergangenen fünf Jahre. Das ist ein positives Signal, insbesondere vor dem Hintergrund von Materialengpässen und steigenden Energiekosten, die nicht wenige Unternehmen betreffen.“