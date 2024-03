Arbeitslosigkeit in Krefeld bei 10,8 Prozent Arbeitsamt pocht auf Aus- und Weiterbildung

Die Arbeitslosigkeit in der Seidenstadt steigt weiter. In der Stadt Krefeld liegt die Arbeitslosigkeit aktuell bei 10,8 Prozent (Januar 2024: 10,7%, Februar 2023: 10,5%). „Im Februar hat sich der Arbeitsmarkt als stabil erwiesen. Dem saisonalen Trend entsprechend hat sich die Arbeitslosigkeit insgesamt leicht erhöht“, betont indes Sarah Borgloh, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld, zu den aktuellen Zahlen. Der Arbeitsmarkt, weist 22.681 arbeitslose Personen im Agenturbezirk aus, eine Steigerung von 126 im Vergleich zum Vormonat. „Insbesondere in der Gruppe der jungen Arbeitslosen gab es eine Steigerung: Dies ist dem Ende der 2,5- und 3,5-jährigen Ausbildungen geschuldet. Dieser Personenkreis wird erfahrungsgemäß wieder schnell in den Arbeitsmarkt integriert“, ergänzt Borgloh.