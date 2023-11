Albert Koolen zum Thema Hamas und Nahost Arbeiterpriester kritisiert Meyers Brief an Christen

Koolen betont allerdings auch, dass es für Christen eine Selbstverständlichkeit sein sollte, an der Seite der Juden zu stehen und auch der Schuld zu gedenken, die gerade Deutsche auf sich geladen haben. „Es ist eine Selbstverständlichkeit, sich der Scham zu stellen, dass meine Vorfahren in größter Zahl zu Pogrom und Ermordung der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger geschwiegen haben - ja sie fast nie zur Hilfe und Rettung beigetragen haben“, schreibt Koolen. Er betont auch, dass diese Geschichte der von Christen begangenen Verbrechen am jüdischen Volk der Botschaft Jesu Christi eklatant widerspricht: „Der jüdische Reformrabbi, den wir Christen als Religionsgründer verehren, hat in seiner Universalisierung des Liebesgebots aus dem 3.Buch Mose, eine Vision von Entfeindung geschaffen, die über die Jahrhunderte zwar immer wieder an der Realität gebrochen, aber doch nicht vergangen ist. Auch die zahllosen Pogrome, die in seinem verfälschten Namen gegen jüdische Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und Europa der Schoah verübt wurden, werden durch seine Botschaft selbst verurteilt.“