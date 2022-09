Heilpädagogisches Zentrum Krefeld : Robotik für die Inklusion

Zum ersten Mal arbeiten schwerstmehrfach behinderte Menschen in den großen Werkstatträumen des HPZ. Möglich macht das eine enge Betreuung und der Einsatz von Robotik. Für diesen 30-jährigen Mitarbeiter, der an Muskelschwund leidet, ist der Roboterarm ein wichtiges Hilfsmittel. Foto: HPZ Krefeld

Krefeld Seit einem Jahr gibt es das neue HPZ-Gebäude für Menschen mit Sonderförderbedarf an der Siemensstraße. An diesem Freitag konnte nun endlich die Eröffnungsfeier stattfinden, bei der auch das neue pädagogische Konzept der Abteilung sonderpädagogische Betreuung vorgestellt wurde.

Das Team vom Heilpädagogischen Zentrum (HPZ) in Krefeld startet durch, in einem neuen Gebäude und mit einem neuen pädagogischen Konzept. Und schon jetzt gibt es erste Erfolge bei der Einbeziehung von Menschen mit

In der Küche der neuen Räumlichkeiten an der Siemensstraße fanden die Eröffnungsfeierlichkeiten statt. Foto: Bärbel Kleinelsen

Schwerstmehrfach-Behinderungen in einfache Arbeitsprozesse.

Bürgermeister Karsten Ludwig (Grüne, 2v.l.) lobte das neue pädagogische Konzept und wünschte weiterhin viel Erfolg. Foto: Bärbel Kleinelsen

Info Neue Abteilung unter neuer Leitung Nach einer langen Bauphase ist das Gebäude an der Siemensstraße, Ecke Fütingsweg 2021 fertig geworden. Es beherbergt die ebenfalls neue ASB IV, die Abteilung sonderpädagogische Betreuung. Mario Schott, bereits seit 2010 im HPZ beschäftigt, leitet diese Abteilung. www.hpz-krefeld.de

Am Freitag stellten Werkstattleiter Manuel Wölbert und Abteilungsleiter Mario Schott das pädagogische Konzept der neuen Abteilung sonderpädagogische Betreuung (ASB) vor, die auf rund 500 Quadratmetern an der Siemensstraße untergebracht ist. Die neuen Räume, in denen insgesamt 33 Mitarbeiter mit Sonderförderbedarf, 14 Gruppenleiter und eine Auszubildende arbeiten, sind hell und freundlich und so konzipiert, dass zehn Mitarbeiter pro Gruppe ohne Maske sitzen und arbeiten können, da ausreichend Platz zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen vorhanden ist. Einen besonderen Stellenwert hat die große Küche, in der sich alle gerne und oft treffen. Neben den drei Gruppenräumen gibt es auch noch eine großzügig geschnittene Terrasse.

Auf einer Tafel waren Fotos und Zitate der Mitarbeiter zu sehen. Foto: Bärbel Kleinelsen

Neu ist aber nicht nur das Gebäude am Fütingsweg, Ecke Siemensstraße. Auch ein pädagogisches Konzept findet derzeit erstmals Anwendung, das aus der ASB, die lange als „Abstellbahnhof für die Schwächsten“ galt, einen Ort macht, in dem sinnvoll gearbeitet und produziert wird. Von der neuen pädagogischen Ausrichtung profitierten nicht nur die Betroffenen, sondern auch ihre Angehörigen und nicht zuletzt die ganze Gesellschaft. Davon sind alle Beteiligten an diesem Freitag, an dem die Eröffnungsfeier stattfindet, überzeugt. Denn die Leistungsgesellschaft befinde sich in einem demografischen Wandel, weswegen dem Thema besondere Bedeutung zukomme.

Ziel ist es, die Lebensqualität von Menschen mit Schwerstmehrfach-Behinderungen, die angeboren oder auch durch Krankheit oder Unfälle erworben wurden, zu verbessern, in dem sie mit Hilfe individueller, pädagogischer Förderung in einfache Arbeitsprozesse eingebunden werden. Gleichzeitig, so erklärt Abteilungsleiter Schott, würden betreuende Angehörige entlastet und könnten mit gutem Gefühl ihren eigenen beruflichen Verpflichtungen nachgehen, da sie ihre Schützlinge, die sonst ihre ganze Aufmerksamkeit erfordern, in professioneller Betreuung wissen.

Dabei unterstützt modernste Technik die Arbeit des ASB-Teams, das aus den verschiedensten Berufsgruppen besteht darunter Sozialarbeiter, Altenpfleger oder auch Heilpädagogen. Ein Mitarbeiter in der neuen Abteilung leidet seit der Pubertät an Muskelschwund und ist heute auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen. Ein Roboterarm ersetzt seine nicht mehr funktionierenden Arme, wodurch der 30-Jährige in der Lage ist, in der großen Werkstatt des HPZ, auch zweiter Arbeitsmarkt genannt, mitzuarbeiten. Eine andere Kollegin, die nur mit der rechten Hand eine Schraube einsetzen kann, tauscht sich mit einem Kollegen aus, der das mit im wahrsten Sinne mit Links beherrscht. So wird daraus ein einsatzfähiges Team.