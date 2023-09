Neuer Wirbel im Chempark Araber wollen die Covestro AG übernehmen

Die chemische Industrie in Uerdingen und die gut 7000 Beschäftigten befinden sich in turbulenten Zeiten. Nun wollen Investoren aus den Vereinigten Arabischen Emiraten den Spezialchemiekonzern Covestro mit etwa 1200 Mitarbeitern in Krefeld übernehmen. Ein Interesse der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) bestätigte Covestro offiziell am Freitagabend.