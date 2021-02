Krefelder Schulgipfel : Präsenzunterricht - Appell des Schulgipfels an Eltern

Im Unterricht muss Maske getragen werden. Foto: dpa/Matthias Balk

Krefeld Die Schüler sollen geeigneten Mund-und-Nase-Schutz mit in die Schule bringen. Der Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht ist für den 22. Februar geplant.

Der Krefelder Schulgipfel hat am Mittwoch die Weichen für den Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht ab dem 22. Februar gestellt. Die wichtigsten Regelungen betreffen die Stufen Q1 und Q2 (also die Stufen elf und zwölf, die aufs Abitur zugehen) sowie alle prüfungsrelevanten Fächer. Dem Schulgipfel gehören Vertreter des Gesundheitsamtes, der Unteren und Oberen Schulaufsicht, Sprecher aller Krefelder Schulformen und der Gewerkschaften an. Vom Schulgipfel geht der Appell an alle Eltern aus, ihre Kinder mit geeignetem Mund-Nase-Schutz zu versorgen.

Der Gipfel setzt die Rahmenbedingungen für die schrittweise Schulöffnung um, die das NRW-Schulministeriums im Nachgang zu dem jüngsten Gipfel der MInisterpräsidewnten bei Kanzlerin Merkel vorgegeben hat. Kernstück der Neuerungen: Allen Schülern, die vor Prüfungen stehen und die einen Abschluss ihrer Schullaufbahn anstreben, wird eine Rückkehr in den Präsenzunterricht ermöglicht. Bei Abschlussklassen ist grundsätzlich eine Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts auch in voller Klassenstärke möglich. Neben Abiturienten zählen dazu auch Klassen, die in diesem Jahr an den geplanten zentralen Prüfungen für den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 sowie dem mittleren Schulabschluss (ZP 10) teilnehmen.

Wie Schulamtsleiter Jürgen Maas auf Anfrage erläuterte, sollen Schüler der Stufen elf und zwölf wieder in den Schulen unterrichtet werden; die Lerngruppen sollen so geteilt und auf unterschiedliche Räume verteilt werden, dass die Abstandsregeln gewahrt bleiben können. Sportunterricht soll in Krefeld weiterhin nicht erteilt werden; das Land hatte diese Entscheidung den Kommunen freigestellt, erläuterte Maas. „Auf Anraten der Fachleute in unserem Gesundheitsamt haben wir uns darauf geeinigt, weiterhin keinen Sportunterricht zu erteilen, um Corona-Ansteckungen vorzubeugen“, so Maas. Ausnahme: Wenn Schüler Sport als Prüfungsfach haben, sollen die Hallen für diese Kandidaten geöffnet werden.

Weiterhin ausfallen soll auch der Herkunftssprachen-Unterricht. „Die Konzeption sieht vor, Lerngruppen mit Schülern verschiedener Schulen zusammenzusetzen“, erläutert Maas, „das ist unter Pandemiebedingungen viel zu gefährlich“. Ausnahme auch in diesem Bereich: Wenn Schüler im Rahmen dieses Unterrichts Prüfungen zu absolvieren haben, sollen Präsenzunterricht erhalten.