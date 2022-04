Digitales Krefeld : Neue App soll Senioren im Alltag helfen

Krefeld Die kostenlose App „Gut versorgt in Krefeld“ bündelt Informationen zu Themen wie Pflege oder Freizeit und führt zu verschiedenen Ansprechpartnern in Krefeld.

Im digitalen Zeitalter lassen sich immer mehr Informationen in Apps bündeln. Im Bereich Pflege und Betreuung steht Krefelder Senioren und ihren Angehörigen nun eine neue Smartphone-Anwendung zur Verfügung. Die kostenfreie App „Gut versorgt in Krefeld“ will Informationen bündeln und Netzwerke ermöglichen.

Der städtische Fachbereich Soziales, Senioren und Wohnen hat die Einführung der App gemeinsam mit dem Unternehmen „Gut versorgt in…“ auf den Weg gebracht. Als „helfende Hand“ soll die App sämtliche Bereiche rund um die Schwerpunkte Betreuung und Pflege abdecken, aber auch Bereiche, die sich um ein gesundes und aktives Älterwerden kümmern. Themen sind etwa Gesundheit, Ernährung, Fitness, Wohnen, Finanzen, Pflege und Freizeit. Die App ist als Kachelstruktur aufgebaut. Einzelne Artikel in der Anwendung sind mit dem App-Adressverzeichnis verlinkt und führen direkt zu lokalen Ansprechpartnern in Krefeld. Das Adressverzeichnis wird fortlaufend aktualisiert. In der Kategorie „Digitale Lernwerkstatt“ stehen zudem Anleitungen bereit, die helfen, sich online besser zurechtzufinden. So werden unter anderem Grundkenntnisse im Umgang mit E-Mails, Suchmaschinen oder sozialen Netzwerken vermittelt.

Sabine Lauxen, Dezernentin für Soziales, Senioren und Wohnen in Krefeld, hat nun gemeinsam mit Fachbereichsleiter Wolfram Gottschalk sowie Mitarbeiterin Claudia Ellinghoven die App-Entwicklerin Antje Borm-Flammersfeld vom Unternehmen „Gut versorgt in...“ im Rathaus empfangen. „Ich freue mich, dass dieses digitale Angebot nun für die Seniorinnen und Senioren in Krefeld zur Verfügung steht. Das Handy ist mittlerweile für viele Menschen auch der älteren Generationen stetiger Begleiter und Alltagshilfe. Die App hat uns überzeugt, auch städtische Angebote werden dort präsentiert“, sagt Lauxen.

Die mobile Anwendung ist seit rund dreieinhalb Jahren auf dem Markt und wird inzwischen in über 30 deutschen Städten genutzt. Das Unternehmen, das die Anwendung entwickelt hat, möchte, dass die App für ältere sowie für in ihrer Mobilität eingeschränkte Nutzer leicht zu bedienen ist. Selbst wer bisher wenig oder keine digitale Erfahrung hat, soll mit der App „Gut versorgt in Krefeld“ zurechtkommen. Dabei helfen sollen verschiedene barrierearme Funktionen wie Vorlese-, Anruf- oder Sprachsuchfunktionen. Die Anleitungen mit etwa Tipps zur Nutzung von E-Mails kommen vom Verein Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO), auf den die App verlinkt.

Der Aktualität geschuldet bietet die App seit dem Jahr 2020 eine eigene Corona-Kachel. Dort finden sich wichtige Informationen rund um die Pandemie. „Gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig digitale Angebote heute sind. Wenn Präsenzveranstaltungen nicht möglich sind, wenn Bürgersprechstunden oder Seniorenberatungen nicht stattfinden, braucht es gut bedienbare digitale Lösungen. Immer wieder hören wir, dass Seniorinnen und Senioren von der Digitalisierung ausgeschlossen werden. Das kann und darf so nicht weitergehen. Aus diesem Grund haben wir die App ‚Gut versorgt in…‘ entwickelt“, sagt Michael Bley von dem Unternehmen.

Das Unternehmen, das die App herausgibt, wurde im Jahr 2018 in Herford gegründet. Die App wird ausschließlich in Kooperation mit Städten und Kommunen publiziert. Zunächst gab es die App schwerpunktmäßig in Nordrhein-Westfalen, beginnend 2018 am Heimatstandort Herford, dann auch in Düsseldorf, Münster, Essen, Oberhausen und weiteren Städten im Land. Darüber hinaus soll die App ab diesem Jahr sukzessive bundesweit genutzt werden. Hierfür hat das Unternehmen bereits weitere Kooperationen geschlossen. Im Zuge der App-Ausbreitung in Deutschland wird die Anwendung weiterentwickelt und mit immer mehr Funktionen und Inhalten ausgestattet.

Die App „Gut versorgt in Krefeld“ kann kostenlos in den App Stores von Google und Apple heruntergeladen werden. Eine Registrierung ist nicht notwendig. Wer Unterstützung bei der Installation oder Nutzung der App benötigt, kann sich von montags bis freitags jeweils in der Zeit von 9 bis 16 Uhr unter der Nummer 05221/994450 telefonisch an den Kundenservice des Unternehmens wenden.