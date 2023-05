Krefelder Apotheker hat Plan für Telefonzelle Völlige Verzweiflung am Luisenplatz

Um das Problem teilweise einzudämmen, hat Boventer der Stadt einen Lösungsvorschlag für die dortige Telefonzelle unterbreitet – doch Stadt und Telekom feilschen um die Zuständigkeit. Sukzessiv sollen deutschlandweit alle Telefonzellen zurückgebaut werden, da sie kaum noch genutzt werden. Auch die Telefonzelle am Luisenplatz soll weg, wie die Telekom bestätigt. Boventer möchte den Prozess vorantreiben, damit diese nicht mehr als Drogenkonsumraum genutzt werden kann. „Nach der Auflösung des Drogenhandels auf dem Theaterplatz beobachten wir zunehmend eine Verlagerung auf den Luisenplatz. Hier wird das defekte Telefonhäuschen immer wieder als Rückzugsort zum Spritzen missbraucht. Es ist also dringend Handlungsbedarf geboten zum zeitnahen Abbau der demolierten Telefonzelle. Warum also keine Uhr – aufgebaut durch Stroer – hier aufstellen?“, so sein Vorschlag. Für Boventer und seine Kunden hätte dies einen weiteren Vorteil: „Meine Apotheke ist aufgrund der zurückgesetzten Lage besonders im Notdienst schlecht zu finden. Aus diesem Grund würde ich eine Uhr mit Werbefläche, wie sie am Bismarckplatz steht, gerne anmieten.“