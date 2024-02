Stadt bezieht Stellung Anwohner verärgert über Sperrung am Uerdinger Markt

Eine aus Sicht einiger Anlieger unnötige Sperrung des Uerdinger Marktplatzes hat in den Tagen vor Altweiber für Ärger gesorgt. Wie ein Anlieger mit Geschäftsräumen am Marktplatz berichtet, war dieser von Dienstag, 6. Februar, bis Donnerstag, 8. Februar, ohne ersichtlichen Grund abgesperrt. Ein Schild wies darauf hin, dass das Parken sowohl auf den Seitenstreifen als auch in den Parkbuchten vom 6. bis 13. Februar verboten sei. Dies habe zu erheblichen Einschränkungen für Kunden, Patienten sowie alle wirtschaftlichen Aktivitäten in der Uerdinger Innenstadt gesorgt, berichtet der Anlieger.