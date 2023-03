Einrichtung des Offenen Ganztags Antonia Thies-Michael leitet Maria-Montessori-Grundschule

Antonia Thies-Michael wurde 1968 in Mönchengladbach geboren, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Sie machte nach ihrem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Bischöflichen Maria-Montessori-Grundschule in Krefeld und entschied sich daraufhin für das Studium des Grundschullehramts. Dies nahm sie an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster auf, wo sie während ihres Studiums mehrere Jahre als wissenschaftliche Hilfskraft am Montessori-Zentrum bei Prof. Dr. Hildegard Holtstiege tätig war. Seit dem 1. November 2022 arbeitet Antonia Thies-Michael bereits als Lehrerin an der Bischöflichen Maria-Montessori-Grundschule in Krefeld.