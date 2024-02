Projekt an Grundschulen in Krefeld Schon bei Kindern für ein Leben ohne Gewalt werben

Gewalt an Schulen ist zu einem Thema geworden, das den Alltag von Schule stark berührt. Daher wird es immer wichtiger, bereits in den Grundschulen auf eine Konflikt-Prävention zu setzen. Und genau hier setzt der Rotary-Club Kempen-Krefeld an. Er hat das Projekt „Stark in der Schule – fair miteinander“ auf den Weg gebracht. Als ausführender Projektpartner tritt der in Pulheim ansässige Förderverein „Gewaltfrei Lernen“ in Erscheinung. Dessen Gründerin Sibylle Wanders hat ein Konzept entwickelt, das soziales Lernen in Bewegung zur Förderung von Teamwork und der Handlungsfähigkeit bei Konflikten anbietet. Am Mittwoch wurde das Konzept im Beisein von NRW-Finanzminister Marcus Opdendrenk (CDU) vorgestellt