Meister aus Krefeld : Rummel um Europas beste Pizza

Krefeld Ansturm auf die Europameister-Pizza: Rund 400 Pizzen backt Massimiliano Grande täglich, seit er den Wettbewerb in Venedig gewonnen hat. Das Restaurant Piazza Sorrento kann die vielen Reservierungsanfragen kaum bewältigen.

Im Restaurant Piazza Sorrento herrscht Ausnahmezustand: Eine Woche ist es her, dass Massimiliano Grande, wie berichtet, Europas beste Pizza gebacken hat . Seither wird der Familienbetrieb am Krefelder Behnisch Haus förmlich überrannt.

„Das kann man sich gar nicht vorstellen, was hier los ist“, sagt Restaurant-Chefin Rosa Alfano. Sie schätzt, dass der preisgekrönte Pizzabäcker seit seiner Rückkehr vom Wettbewerb in Venedig jeden Tag um die 400 Pizzen gebacken hat. „Was Massimiliano derzeit leistet ist fast unmenschlich“, sagt Alfano. Der Champion sei jedoch nicht aus der Ruhe zu bringen und backe unverdrossen Pizza um Pizza. Und nehme sich zwischendurch sogar immer wieder Zeit, um teils von weither angereisten Gästen Selfie-Wünsche zu erfüllen. „Die Leute kommen von überall her, jeden Tag stehen Gäste aus Dortmund oder Aachen vor der Tür und wollen unsere Pizza essen“, erzählt Rosa Alfano. „Es kommen sogar Buchungsanfragen aus Neapel oder aus München.“ Pizza-Fans planen demnach Wochenendtrips nach Krefeld, um die Europmeister-Pizza zu essen. Am Sonntagabend hätten zur Restaurant-Öffnung um 18 Uhr 100 Leute draußen vor der Tür gestanden.