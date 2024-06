Neunmal „100“ in viereinhalb Minuten Ansgar Heveling feiert kurioses Redejubiläum im Bundestag

(dpa) Der nordrhein-westfälische Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling, der für Krefeld und Neuss im Bundestag sitzt, hat sich in einer Debatte zur Justiz-Digitalisierung einen Spaß gegönnt. „Wenn Sie sich jetzt am Ende der Rede fragen, warum ich in jedem Absatz das Wort „hundert“ eingebaut habe, dann hat das einen einfachen Grund: Dies war heute meine hundertste Rede im Deutschen Bundestag“, verkündete der CDU-Abgeordnete am Freitag stolz im Plenum in Berlin.