Lokaler Radiosender in Krefeld : Anouk van der Vliet wird bei Welle Niederrhein erste Chefredakteurin

Krefeld Die 28-jährige Tönisvorsterin leitet die Redaktion seit Februar 2021 kommissarisch und übernimmt nun ab Januar offiziell als Chefredakteurin.

(RP) Seit mehr als 30 Jahren begleitet Welle Niederrhein die Menschen in Krefeld und dem Kreis Viersen durch den Tag. Eine der Stimmen des Krefelder Senders ist Anouk van der Vliet. Ab dem 1. Januar wird sie den Lokalsender für Krefeld und den Kreis Viersen als Chefredakteurin leiten. „Ich freue mich sehr auf all das, was in den nächsten Monaten und Jahren auf uns zukommen wird, was wir als Team alles stemmen werden und natürlich auf all die schönen Aktionen, die wir als Lokalradio für Krefeld und den Kreis Viersen gemeinsam mit den Hörerinnen und Hörern umsetzen werden“, sagt Van der Vliet.