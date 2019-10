Weltmeisterin beim Alexianer-Krankenhaus : Von der Schulbank zum WM-Titel

Anna Pauline Saßerath macht eine Ausbildung zur Krankenschwester und betriebt in ihrer Freizeit Cross-Triathlon. Foto: Jezierski

Krefeld Mit 15 startete Anna Pauline Saßerath erstmals für den SC Bayer Uerdingen im Triathlon und stieg mit dem Team bis in die Zweite Bundesliga auf. Nun wurde sie parallel zur Ausbildung zur Krankenschwester Cross-Triathlon-Weltmeisterin.

Wenn Anna Pauline Saßerath nicht gerade die Schulbank drückt oder Patienten versorgt, dann ist sie zumeist auf einem ihrer Trainingsorte oder -geräte zu finden. Wahlweise im Wasser, auf dem Rad oder beim Lauftraining. Die 20 Jahre alte Auszubildende opfert rund eineinhalb bis zwei Stunden täglich für ihren Sport. Das ist auch nötig, denn die Krefelderin gehört zu den besten Triathletinnen ihrer Altersklasse. Das Training ist für sie dabei keine Belastung, sondern eher ein Ausgleich.

„Natürlich ist es nicht immer leicht, Arbeit und Training unter einen Hut zu bringen. Gerade, wenn ich vor der Arbeit raus muss, um zu trainieren, oder nach einer langen Schicht, dann merke ich schon, dass die Energie nicht so da ist. Unter dem Strich brauche ich aber den Ausgleich. Die sportliche Betätigung ist perfekt, um von der Ausbildung abzuschalten“, sagt die junge Frau.

Info Die Sportart Cross-Triathlon Im Cross-Triathlon wird, ebenso wie auf der klassischen olympischen Disztanz, zunächst 1500-Meter-Schwimmstrecke absolviert. Dies geschieht üblicherweise in einem See. Es folgt eine, je nach Streckenprofil wie Steigungen und Hindernissen, zwischen 35 und 40 Kilometer lange Radstrecke. Diese wird mit dem Mountainbike zurückgelegt und führt querfeldein, also nicht über asphaltierte Straßen. Den Abschluss bildet eine Laufstrecke, die sich im Bereich von zehn Kilometern bewegt. Auch hier können Schwierigkeiten im Streckenprofil für eine Verkürzung sorgen.

Die Ausbildung, von der sie spricht, ist die zur Gesundheits- und Krankenpflegerin am Maria-Hilf-Krankenhaus. Dass sie aber den Spagath zwischen Schule, Arbeit und Sport sehr gut dargestellt bekommt zeigt sich in der Tatsache, dass sie unlängst in Spanien Weltmeisterin wurde. In ihrer Altersklasse war sie die schnellste Frau des Planeten auf der Cross-Triathlon-Strecke. Der Cross-unterscheidet sich dabei vom regulären Triathlon in zwei Punkten: Die Radstrecke wird mit dem Mountainbike und auf Feldwegen gefahren. Und auch die Laufstrecke ist eine Cross-Strecke, sprichwörtlich über Stock und Stein.

Der Sport sei der perfekte Ausgleich zur Arbeit im Krankenhaus, sagt die junge Triathletin. Foto: SC Bayerr/SC Bayer

„Ich mag den Cross-Triathlon tatsächlich lieber, als den regulären, denn die Stimmung unter den Athleten ist eine andere. Man hilft sich auch mal gegenseitig bei einer Panne und so weiter. Das ist auf der olympischen Distanz sehr selten der Fall“, sagt Saßerath. Entsprechend liegen ihre sportlichen Ziele auch tatsächlich eher hier. Da ihre Variante des Sports nicht olympisch ist, nennt sie das größte Sportereignis der Welt nicht als ihr Ziel. „Nein, ich sehe eher X-Terra auf Maui als Ziel an“, sagt sie. Und auch das ganz große Ziel aller Triathleten der Welt gehört zu ihren Träumen: Der Iron-Man, ebenfalls auf Hawaii.

„Aktuell trainiere ich aber nicht auf die ganz großen Distanzen. Mediziner raten davon ab, in jungen Jahren zu ehrgeizig zu sein. Da macht man sich nur die Gelenke kaputt. Die Zeit für die Iron-Man-Distanz liegt bei Frauen meist so um die 30 Jahre“, sagt die Auszubildende. Allerdings wäre sie fast in der Staffel beim traditionsreichen Triathlon in Roth gestartet. Auch hier über die Iron-Man-Distanz. „Ich sollte die Radstrecke fahren. Aber das hat sich dann am Ende leider doch nicht ergeben“, erzählt sie.

Anna-Pauline Saßerath kämpft sich im Cross-Triathlon auch durch Schlamm und Dreck. Mit viel harter Arbeit erreichte sie in diesem Jahr sogar den Junioren-Weltmeistertitel. Foto: bayer

Der Sport ist bei ihr dabei absolutes Privatvergnügen. „Ich muss alle Flüge zu Wettkämpfen selbst zahlen. Ich kaufe mein Material selbst und muss die Wettkämpfe mit meinem Urlaub abdecken. Aufgrund der Schule habe ich nur fünf Urlaubstage zur freien Verfügung. Die gehen sämtlich für den Sport drauf“, sagt Saßerath. Allerdings sei ihr Arbeitgeber hier und da auch kulant. „Für die Deutsche Meisterschaft kommende Woche habe ich auch schon Urlaub im Vorgriff bekommen“, erzählt sie.

Das Problem, den Sport mit Unterricht übereinbringen zu müssen hat sie noch zwei Jahre. Dann ist sie fertige Krankenschwester. Allerdings will Saßerath dann noch weiter lernen. „Ich will in jedem Fall noch etwas draufsetzen. Intensivschwester oder so etwas“, erzählt sie. Das sei unter dem Strich auch wichtiger, als der Sport. „Wenn es einmal nicht läuft, bin ich heute weniger verbissen als früher und sage mir: Es gibt einfach wichtigere Dinge. Am Ende ist die Ausbildung für mich die erste Priorität. Der Sport kommt erst danach“, sagt sie mit beachtlicher Reife.

Das Mountainbikes ist Saßeraths täglicher Begleiter. Bei einer Iron-Man Staffel wollte sie sogar über die Radstrecke starten. Foto: Saßerath