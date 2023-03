Schulanmeldungen in Krefeld An den Gymnasien gibt es stadtweit ausreichend Plätze

In Absprache mit den Schulleitungen der städtischen Gymnasien und der Schulaufsicht wurde vereinbart, im kommenden Schuljahr keine Mehrklassen einzurichten, da an den Gymnasien stadtweit ausreichend Plätze zur Verfügung stehen. Alle Familien erhalten ab sofort die entsprechenden Informationen, ob die Aufnahme an der Wunschschule möglich ist, beziehungsweise ob der Zweitwunsch berücksichtigt werden konnte. Kinder, deren Eltern den Anmeldetermin verpasst haben oder für die kein Platz an einer der gewünschten Schulen zur Verfügung steht, sollten vorrangig noch an folgenden Schulen angemeldet werden: Kurt-Tucholsky-Gesamtschule, Gesamtschule Kaiserplatz, Robert-Jungk-Gesamtschule, Hannah-Arendt-Gymnasium, Gymnasium am Stadtpark Uerdingen und Gymnasium Horkesgath. Vereinzelt gibt es auch noch Plätze in einigen anderen Schulen.