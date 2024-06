September 2024 in Krefeld Noch freie Plätze für NRW-Grillmeisterschaft

Im September wird Krefeld zum zweiten Mal nach 2023 Ausrichter der NRW-Grillmeisterschaften werden. Dann werden erneut 20 Teams antreten, um sich die Krone als bestes Grill-Mannschaft des Landes zu sichern. Gegrillt wird erneut auf dem Parkplatz vor Edeka Kempken an der Kempener Straße in Hüls, und das Spektakel ist am Sonntag, 15. September. Zuschauer sind gerne gesehen, der Eintritt ist frei.