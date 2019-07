Anmeldung : Anmeldung zur „Langen Nacht der Industrie“

Krefeld Die Initiative „Zukunft durch Industrie – Initiative Krefeld“ ermöglicht, industrielle Produktion hautnah zu erleben.

(jon) Ein faszinierender Blick hinter die Kulissen der Industrieunternehmen wird am 19. September in Krefeld geboten: Zwischen Rhein und Ruhr lädt die „Lange Nacht der Industrie“ zum neunten Mal zu spannenden Firmenbesuchen ein. Ab sofort können sich Interessierte anmelden. Die Initiative „Zukunft durch Industrie – Initiative Krefeld“ ermöglicht, industrielle Produktion hautnah zu erleben. „In den vergangenen Jahren waren die Besucher immer wieder erstaunt über die in Krefeld hergestellten Produkte und darüber, welche bedeutende Rolle die Industrieunternehmen an Rhein und Ruhr auf den Weltmärkten spielen“, sagt Detlev G. Moritz von der GEMO G. Moritz GmbH & Co. KG, Sprecher von „Zukunft durch Industrie – Initiative Krefeld“. In Krefeld beteiligen sich folgende Unternehmen an der „Langen Nacht der Industrie“: ATR Industrie-Elektronik GmbH, Baumer hhs GmbH, Cargill Deutschland GmbH, DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH - Werk Krefeld, Derda Verpackung & Logistik GmbH, EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG, GEMO G. Moritz GmbH & Co. KG, IMR Innovative Metal Recycling GmbH, Outokumpu, Schages GmbH & Co.KG und Siemens Mobility GmbH. Interessierte (Mindestalter 14 Jahre) haben ab sofort die Möglichkeit, sich online anzumelden. Am Veranstaltungstag besuchen die Teilnehmer zwischen 17 und 22.30 Uhr im Rahmen kostenfrei organisierter Bustouren nacheinander jeweils zwei Unternehmen. Informationen über die verschiedenen Touren und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es im Internet unter: www.langenachtderindustrie.de/regionen/rhein-ruhr Mitgetragen wird die „Lange Nacht der Industrie“ von sechs Industrie- und Handelskammern, den Unternehmerverbänden im Regierungsbezirk sowie den Industriegewerkschaften. Schirmherr ist NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.