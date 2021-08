Start ist am Sonntag, 29. August : Anmeldung zum Stadtradeln in Krefeld noch möglich

Krefeld Jeder Kilometer, der in dem festgelegten Zeitraum beruflich oder privat auf dem Rad gefahren wird, zählt. Auf der Website www.stadtradeln/krefeld ist die Stadt Krefeld freigeschaltet.

Krefeld beteiligt sich auch in diesem Jahr an der bundesweiten Aktion Stadtradeln. Das 13. Krefelder Stadtradeln startet am Sonntag, 29. August, und läuft bis Samstag, 18. September. Auf der Website www.stadtradeln/krefeld ist die Stadt Krefeld freigeschaltet, und alle Radfahrer können sich dort für die Teilnahme anmelden.

Die Aktion Stadtradeln gibt es seit 2008, ein Jahr später war Krefeld erstmals dabei. Beim Wettbewerb des Netzwerkes Klima-Bündnis sind Bürger aufgerufen, im Aktionszeitraum an 21 Tagen so oft wie möglich Strecken mit dem Fahrrad zu absolvieren und auf diese Weise Kilometer zu sammeln. Wichtig: Jeder Kilometer, der in dem festgelegten Zeitraum beruflich oder privat gefahren wird, kann in einer App oder auf der Website eingetragen werden.

Alle, die in der Stadt wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, können mitmachen und ihre Wege nach Möglichkeit mit dem Rad zurücklegen. So sparen sie Kohlendioxid ein, sind an der frischen Luft unterwegs und haben Bewegung. Die Aktion ist in Krefeld auch wieder in die Europäische Mobilitätswoche integriert, die am 16. September beginnt. In verschiedenen Kategorien werden Sieger gekürt, unter anderem wird die fahrradaktivste Kommune und das fahrradaktivste Kommunalparlament gesucht. Es werden wieder interessante Preise verlost, unter anderem Fahrradhelme, Fahrradsatteltaschen und Fahrradschlösser. Auch die rote Krefelder Fahrradklingel gibt es wieder. Details wird die Stadt rechtzeitig vor dem Start des Stadtradelns in Krefeld bekannt machen. Die Benutzerdaten aus den Vorjahren haben ihre Gültigkeit behalten. Man kann die Registrierdaten übernehmen und muss dazu lediglich den Account reaktivieren.