Die Unternehmerschaft Niederrhein Jugend forscht – Anmeldung noch möglich

Mit Sina Marzian (17) als neue Projektpartnerin hofft sie, an das tolle Ergebnis aus 2023 anknüpfen zu können. „Ich habe mit meinem damaligen Projektpartner einen zweiten Platz im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften geholt. Da Sina und ich nun ein Jahr Zeit hatten, um unser Projekt auszuarbeiten, wollen wir jetzt den Regionalsieg!“ Sina Marzian, die zum ersten Mal dabei ist, ergänzt: „Ich bin gespannt, wie es wird – fühle mich aber schon jetzt gut vorbereitet.“ Auch durch die intensive Begleitung des Projekts durch den Betreuungslehrer an der Schule. „Mia Lotta und ich haben außerdem eine klare Idee im Kopf: Wir wollen die Einflüsse semitransparenter Panele auf den Wasserverbrauch und -haushalt einer Pflanze untersuchen und dabei auch herausfinden, inwiefern unterschiedliche Erden eine Rolle spielen. Das machen wir anhand von Tomatenpflanzen, die wir in einem mit Solarpanelen bedeckten Gewächshaus in verschiedene Erden setzen“, sagt die Schülerin. Dabei würden Messwerte wie Wachstum, Fotosyntheserate oder Wasserverbrauch erhoben. „So erhoffen wir uns Antworten auf unsere Kernfrage, ob Solarenergie und Landwirtschaft Hand in Hand gehen.“