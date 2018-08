Krefeld: Anmeldestart für den Hospizlauf 2018

Westbezirk Am 23. September können die Teilnehmer von zwölf Startpunkten aus loslaufen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder Hospizlauf-Shirts, die online bestellt werden können. Die Startgebühr beträgt zehn Euro.

(RP) Dieser Sternlauf hat einen besonderen Charakter: Am 23. September findet der „8. Krefelder Hospiz-Lauf“ statt. Mit insgesamt zwölf Startpunkten aus Krefeld, Meerbusch und St. Tönis können die Teilnehmer unterschiedliche Streckenlängen von 3,1 bis 11,7 Kilometern wählen, außerdem gibt es auch Walking-Routen. Zielpunkt ist das Hospiz am Blumenplatz an der Jägerstraße.