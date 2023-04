Fragebogen bis Montag, 24. April, ausfüllen Anlieger können sich zu Schienenlärm äußern

Das Eisenbahnbundesamt (EBA) entwickelt neue Lärmaktionspläne der Stufe 4 für die Haupteisenbahnstrecken in Deutschland, um den Lärmschutz an den Strecken zu verbessern. Dazu hat das EBA am 28. März die erste Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung gestartet. Dort können sich die Betroffenen äußern, wenn sie sich durch den Schienenverkehrslärm gestört fühlen. Auf diese Weise kann das Eisenbahn-Bundesamt auf Probleme entlang der Zugstrecken in Krefeld aufmerksam gemacht werden. Betroffen sind die Strecken Krefeld Hbf – Dießem – Bf. Oppum – Bf. Linn – Bf. Uerdingen – Hohenbudberg in Richtung Duisburg sowie die Zugstrecke KrefeldOppum in Richtung Köln, Krefeld Hbf. über Benrad, Bf. Forstwald in Richtung Viersen und Krefeld Hbf über Baackeshof und Ortmansheide in Richtung Kleve. In der später folgenden zweiten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung kann der dann entwickelte Entwurf des Lärmaktionsplans des EBA kommentiert werden.