Erschließungsbeiträge in Krefeld : Wirbel um Kosten für Blumenplatz-Umbau

Krefeld Der Blumenplatz ist mit Mitteln des Förderprogramms „Stadtumbau West“ neu gestaltet worden. Dennoch will die Verwaltung trotz anders lautender Beschlüsse jetzt Erschließungsbeiträge bis zu 6000 Euro von den Anliegern.

Kräftigen Gegenwind gab es für die Krefelder Verwaltung am Dienstag in der Bezirksvertretung West: Der Plan, dass ein Teil der Anlieger des Blumenplatzes nun doch für dessen Umbau und den der angrenzenden Straßen mit Erschließungsbeiträgen zur Kasse gebeten werden sollen, wurde von allen Bezirksvertretern parteiübergreifend abgewatscht. Die Bezirksverordneten lehnten es ab, über die Vorlage abzustimmen. Nun soll das Rechtsamt hinzugezogen werden.

Was die gewählten Vertreter besonders erzürnte, war die Tatsache, dass die Verwaltung sich im Nachhinein das Okay für Baumaßnahmen einholen will, die längst abgeschlossen sind. „Wir sollen etwas beschließen, was schon geschehen ist“, sagte Ratsfrau Ingeborg Müllers (CDU) erbost. Weder Politik noch Anwohner seien über die Änderungen der Baumaßnahmen informiert worden. Denn die Verwaltung hatte im Zuge des Umbaus rund um den Blumenplatz einfach Tatsachen geschaffen und im Alleingang entschieden, dass nun doch ein „regelkonformer Ausbau“ möglich sei – der per Gesetz die Beteiligung der Anwohner an den Kosten nach sich zieht.