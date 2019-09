Aus den Stadtteilen : Anlieger am Rheindeich fühlen sich allein gelassen

Krefeld Die Kritik: In den späten Abendstunden würde zu selten kontrolliert. Der KOD sei nicht erreichbar.

(oes) Nicht zum ersten Mal wies die Sitzung der Bezirksvertretung (BZV) Uerdingen den Tagesordnungspunkt „Lärmbelästigung der Anlieger am Rheindeich im Bereich Kronen- und Burgstraße“ aus. Diesmal hatte die SPD eine Anfrage, die Bezirksvertreter Burkhard Frohnert als ebenfalls Betroffener im Namen der Interessengemeinschaft Burgstraße vortrug: Danach kam es zwischen Ende April 2018 und Ende März 2019 in rund 30 Fällen zu massiven Ruhestörungen am Rheindeich und dem Werft, die sich in zahlreichen Fällen bis in die frühen Morgenstunden hinzogen und die Anwohner nicht zur Ruhe kommen ließen, da sich deren Schlafzimmer meist gegen den Deich ausgerichtet sind.