Stabwechsel in Uerdingen Anja Horster ist neue Leiterin der Paul-Gerhardt-Grundschule

Anja Horster ist offiziell die neue Schulleiterin der Paul-Gerhardt-Grundschule in Uerdingen. Bei ihrer Amtseinführung am 31. Januar würdigte Oberbürgermeister Frank Meyer sie als „Anpackerin, die vor Energie strahlt und vor Ideen sprudelt“. Bereits seit 2019 war Anja Horster als Konrektorin an der Unesco-Projektschule tätig und tritt nun die Nachfolge von Gabriele Hötter an. Ihr Referendariat schloss die Krefelderin an der Buchenschule ab, hier nahm sie auch ihre erste Stelle an.