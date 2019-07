Aus den Kirchengemeinden : Feierstunde: Von Leliwa ist seit 25 Jahren Pfarrerin

Angelika von Leliwa kann die Gebärdensprache. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld-Nord 1994 wurde Angelika von Leliwa ordiniert. Das Jubiläum feiert die Kirchengemeinde Nord am Sonntag.

In der evangelischen Kirche ist die Ordination der entscheidende Schritt der eine Pfarrerin zu eben derselben macht: die Beauftragung zum Dienst an Wort und Sakrament mit allen Rechten und Pflichten. Die Gemeindepfarrerin an der Thomaskirche, Angelika von Leliwa, wurde vor 25 Jahren ordiniert, genauer am 11. Juni 1994. Die Kirchengemeinde Krefeld-Nord möchte dieses Datum nun würdigen und der Pfarrerin bei diesem Anlass für ihr Engagement danken.

Angelika von Leliwa, geboren und aufgewachsen in Köln-Porz, absolvierte nach dem Theologiestudium ihr Vikariat in Isselburg am rechten Niederrhein. Zum Hilfsdienst wechselte sie nach Haan. Dort wurde sie dann ordiniert. Die nächste dienstliche Station war der Sonderdienst von 1995 bis 2000 in Dormagen-Delhoven; dort war sie je zur Hälfte ihres Dienstes eingesetzt in der Gemeinde und im Krankenhaus; in dieser Zeit ist sie auch in die Gehörlosenseelsorge und in die Notfallseelsorge eingestiegen.

Ihre erste Pfarrstelle bekleidete von Leliwa von 2000 bis 2007 an der Christuskirche mit einem Anteil von 25 Prozent in der Gehörlosenseelsorge. Seit März 2007 ist sie nun Pfarrerin an der Thomaskirche in der Gemeinde Krefeld-Nord.