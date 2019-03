Prozess in Krefeld: Angeklagter soll gedroht haben, die Tochter aus dem Fenster zu werfen

Krefeld Ein Familienvater soll gedroht haben, seine Tochter aus dem Fenster zu werfen. Am zweiten Verhandlungstag kam gestern eine Einlassung, ein umfassendes Geständnis im Sinne der Anklage war es allerdings nicht.

Der 30-Jährige muss sich wegen Geiselnahme und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Als er und seine Familie im September 2018 von Polizeibeamten und Mitarbeitern der Ausländerbehörde aufgesucht worden waren, soll die Situation in der Wohnung auf der Philadelphiastraße außer Kontrolle geraten sein. Der Familienvater soll seine Tochter gegriffen, sie über die Balkonbrüstung gehalten und gedroht haben: „Haut ab, sonst lass ich sie fallen!” Sein Verteidiger sagte gestern, er könne nicht ausschließen, dass sein Mandant in seiner Verzweiflung so etwas gesagt habe. Er sei aber sicher, dass der 30-Jährige dies niemals in die Tat umgesetzt hätte. Auch glaube er nicht, dass das Kind weit über die Brüstung gehalten wurde. Möglicherweise habe es aufgrund der Perspektive für die Zeugen so gewirkt. Zeugen dagegen hatten beobachtet, dass er das Kind am Rumpf packte und mit dem Gesicht von sich weg über die Brüstung hielt.