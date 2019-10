Prozessbeginn am 15. November : Angeklagte machten Frauen mit K.o.-Tropfen gefügig

Krefeld Drei Täter sollen sich im Februar an einem Opfer in einer Wohnung stundenlang vergangen haben.

Um Gewalt gegen Frauen geht es in einem Prozess, der am 15. November vor der Strafkammer des Landgerichts Kleve beginnt. Auf der Anklagebank sitzen fünf junge Männer im Alter zwischen 24 und 29 Jahren. Ein Angeklagter kommt aus Krefeld, zwei aus Moers sowie aus Wesel und Dinslaken. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gemeinschaftliche Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vor. Die Männer sollen Anfang es Jahres in Krefeld zwei junge Frauen betäubt, nacheinander vergewaltigt und die Übergriffe mit Handys gefilmt haben. Hinter den Taten steckte offenbar eine perfide Masche.

Seit Mitte 2018 sollen die Angeklagten gezielt Frauen in einer Diskothek in der Düsseldorfer Altstadt angesprochen haben, um sich an ihnen zu vergehen. Ihren potenziellen Opfern stellten sich die Männer

als „Jamal“, „Sammy“, „Momo“, „Memo“ oder „Bilal“ vor. Die Namen waren frei erfunden. Zweimal ging der Plan aus Sicht der Truppe auf: zum ersten Mal am 15. Februar. An diesem Tag sollen sich drei der Beschuldigten an einer Frau in der Wohnung des Krefelders stundenlang vergangen haben. Die Ermittler

gehen davon aus, dass die Täter ihrem Opfer vorher K.o.-Tropfen verabreichten. Das Betäubungsmittel ist auch als Vergewaltigungsdroge bekannt. Nach der Tat konnte sich die Frau jedenfalls an nichts mehr erinnern. Sie ging auch nicht zur Polizei.