1982 startete Holla seine Ausbildung bei der Polizei Andreas Holla – Polizeiwache Süd hat einen neuen Chef

Holla hat 1982 seine Ausbildung bei der Polizei begonnen und war anschließend ein Jahr bei einer Hundertschaft in Linnich eingesetzt. Danach ging er zum Polizeipräsidium Düsseldorf in den Objektschutz. Mit dem Wechsel in den gehobenen Dienst kam Holla 1993 zur Kriminalpolizei nach Krefeld, wo er zunächst für die Bearbeitung von Kfz-Delikten zuständig und ab 1994 beim Kriminalkommissariat 11 Ermittler unter anderem bei Todesermittlungsverfahren und Branddelikten war und in zahlreichen Mordkommissionen eingesetzt wurde.