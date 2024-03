Zum Jubiläum Andrea Berg spendet 20.000 Euro an das Hospiz in Krefeld

Es ist eine große Spende zum Jubiläum des Krefelder Hospiz. „Es ist unwahrscheinlich wichtig, dass wir in Krefeld gemeinsam diese Einrichtung aufgebaut haben und dass es gelungen ist, in 20 Jahren schon vielen Menschen ein würdevolles Leben bis zum letzten Tag zu ermöglichen“, sagt Andrea Berg. Die Hospiz-Gründungsschirmherrin hat anlässlich des 20-jährigen Bestehens des stationären Hospizes am Blumenplatz jetzt eine Spende von 20.000 Euro an die Hospiz Stiftung Krefeld gegeben. Die Summe setzt sich zusammen aus dem Erlös ihrer exklusiven und limitierten Fanclub-Kalender-Edition 2024 und einer privaten Spende der Sängerin.