Textilakademie NRW : Krefeld an Projekt euregio Campus beteiligt

Das Projekt der Hochschule Niederrhein wird bis Ende 2021 mit 1,8 Millionen Euro durch die Europäische Union, das Land Nordrhein-Westfalen und die niederländische Provinz Limburg gefördert. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Hochschulen Niederrhein und Fontys in Venlo wollen sich als grenzüberschreitende, einheitliche Bildungsregion profilieren. Die städtische Wirtschaftsförderung hat bereits ihre Unterstützung für das Projekt zugesagt.

In der Textilakademie NRW war offizieller Auftakt zum Projekt „euregio campus Limburg/Niederrhein“. Ein Projekt, das einen Beitrag zur europäischen Integration leisten wird. Denn erklärtes Ziel ist es, die Städte Krefeld, Mönchengladbach und Venlo sowie die Hochschulen Niederrhein und Fontys in Venlo als grenzüberschreitende, einheitliche Bildungsregion zu profilieren. Das Projekt startete bereits am 1. Januar 2019 und wird bis Ende 2021 mit 1,8 Millionen Euro durch die Europäische Union, das Land Nordrhein-Westfalen und die niederländische Provinz Limburg gefördert.

Wie relevant das Projekt für die Region ist, sah man an den anwesenden Gästen: Wirtschaftsförderer, Hochschulprofessoren, Politiker sowie Vertreter des Stadtmarketings waren in die Textilakademie NRW am Campus der Hochschule Niederrhein gekommen. Das Projekt, an dem Wirtschaftsförderungen und Hochschulen der Städte Krefeld, Mönchengladbach und Venlo zusammen arbeiten, verfolgt drei Hauptziele: die Wahrnehmung der euregio rhein-maas-nord als Bildungsregion soll erhöht werden, die beiden Hochschulen durch grenzüberschreitende Studienangebote miteinander verflochten sowie die Attraktivität der euregio als Arbeitsmarkt und Wohnort für Absolventen erhöht werden.

Info Über 80 Bachelor- und Masterstudiengänge Die Hochschule Niederrhein ist mit derzeit 14.500 Studierenden eine der größten und leistungsfähigsten Hochschulen für Angewandte Wissenschaften Deutschlands mit Standorten in Krefeld und Mönchengladbach. Die Hochschule bietet mehr als 80 Bachelor- und Masterstudiengänge.

Projektleiter Professor Dr. Rüdiger Hamm, zugleich Leiter des Niederrhein Instituts für Regional- und Strukturforschung (NIERS) der Hochschule Niederrhein, stellte erste Arbeitsschritte vor. So wurden bereits Studierenden-, Unternehmens- sowie Bürgerbefragungen initiiert, ein Erasmus-Agreement zwischen Fontys Hochschule und Hochschule Niederrhein verabredet, gemeinsame Lehrveranstaltungen, Karrieremessen für Studierende sowie Infoveranstaltungen für Studieninteressierte geplant. „Wir haben uns mit dem Projektteam bereits erfolgreich auf den Weg gemacht“, sagte Hamm.

„Was Sie hier machen, ist genau das Richtige“, ermutigte Dr. Loek Geeraedts, Vorsitzender der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit, der zugleich einschränkte: „Einfach wird es nicht. Sie werden auf Widerstände stoßen. Aber das Projekt ist für die deutsch-niederländischen Beziehungen von unschätzbarem Wert.“ Zuvor hatte Janosch Nieden, Direktor von „Eucor – The European Campus“, das deutsch-französisch-schweizerische Projekt in der Grenzregion Oberrhein vorgestellt. Dort bilden die Universitäten Freiburg, Karlsruhe, Basel, Straßburg und Colmar den Europa-Campus. Gemeinsam haben die fünf Universitäten bereits erfolgreich Projekte beantragt, ein gemeinsamer Cluster Sustainability research wurde jüngst gegründet. Eine Art Blaupause für das Projekt am Niederrhein?

Professor Rüdiger Hamm stellte das Projekt vor. Foto: Hochschule Niederrhein