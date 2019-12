Aus den Stadtteilen : Mit Schwung durch die Pause

Info

Die Robert-Jungk-Gesamtschule in Hüls übernahm die Schule in Kerken als zweiten Standort. Sechs der acht Sporthelfer sind dort ansässig. Die Oberstufe wird nur in Krefeld angeboten. In Kerken hat die Schule in Kooperation mit dem TV Aldekerk eine tolle Sporthalle mit besten Voraussetzungen. Die Sporthelfer haben dort also perfekte Voraussetzungen. Die Sporthelfer bekommen für ihr Engagement keine Vorteile, sondern betreiben es aus Spaß. Immerhin T-Shirts wird es noch geben.