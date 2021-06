Rhine Side Gallery in Krefeld : Sport, Kultur und Kino am Rheinufer

Das Uerdinger Rheinufer mausert sich zur Event-Meile. „Werft 765 – Die Krefelder Rhine-Side“ bietet ab dem 3. Juli auch Beach-Volleyballfelder an. Außerdem gibt es sechs Tischtennisplatten. Foto: Stadt Krefeld/stadt krefeld

Krefeld Biergarten, Fitnessbar, Kunstgalerie – aus der „Rhine-Side“ wird „Werft 765“. Ab dem 3. Juli kann man dort auch Volleyball spielen. Und in den Sommerferien soll es noch ein Freiluft-Programmkino geben.

Von Otmar Ernst Sprothen

Über Jahre hinweg hat sich das Deichgelände vor der Uerdinger Altstadt als ungeordneter Trink- und Partybereich für Jugendliche hervorgetan. Besonders der dem Deich vorgelagerte Werft vermittelte einen stark vernachlässigten Eindruck. In den nun anstehenden Stadtumbau des Uerdinger Kernbereichs wird auch die Rheinfront einbezogen. „Der Werft wird zu einem Ort mit gesteigerter Aufenthaltsqualität entwickelt, an dem Kunst und Street-Art, Kultur und Sport vorherrschen sollen“, freut sich Uwe Rutkowski vom Uerdinger Kaufmannsbund. „Eine Partymeile wollen wir hier nicht.“

Rutkowski weiß, worüber er spricht. Seit fünf Jahren organisiert der Kaufmannsbund in Zusammenarbeit mit dem Krefelder Stadtmarketing die „Rhine Side“. In diesem Jahr wird das Angebot, das sich nun „Werft 765 – Die Krefelder Rhine Side“ nennt, nach und nach unter anderem um zwei Beach-Volleyballfelder, eine Fitnessbar mit Liegestühlen, sechs Tischtennisplatten, Spielfelder für Schach und Boule, einen Matsch-Spielplatz für die Kleinen und kreativ gestaltete Pflanzkübel erweitert, angeboten von verschiedenen Vereinen wie TTC Blau-Weiß Krefeld, Sportclub Bayer 05 Uerdingen und Stadtsportbund.

Info Felder finanziert aus Mitteln des Stadtumbaus Für die Nutzung der Beachvolleyballfelder können sich Interessierte ab heute, 21. Juni, anmelden, entweder über die App „E-Guest“ oder ab 3. Juli auch vor Ort. Die Gebühr beträgt fünf Euro pro Stunde und muss 15 Minuten vor Spielbeginn an der Fitnessbar entrichtet werden. Felder und Bar sind montags bis donnerstags von 13.30 bis 20.30 Uhr, freitags und samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 12.30 bis 20.30 Uhr geöffnet. Wer das Areal außerhalb dieser Zeiten kostenlos als „Freiraum“ nutzen möchte, sollte mit drei Tagen Vorlauf eine E-Mail an [email protected] schreiben. Die Beachvolleyballfelder wurden durch eine Förderung aus dem Stadtumbau Uerdingen finanziert. Informationen unter www.krefeld.de/beachvolleyball.

Auf einer im mittleren Werft errichteten Bühne sollen zudem künstlerische Darbietungen stattfinden. „Wir haben uns mit dem Fachbereich Stadtplanung verzahnt“, erklärt Claire Neidhardt, Leiterin des Stadtmarketings. „Wir probieren aus, welche Nutzung hier denkbar ist. Vorschläge nehmen wir jederzeit gerne entgegen.“ Die Ergebnisse fließen in den Gestaltungswettbewerb ein, der für diesen Teil des Uerdinger Stadtumbaus ausgeschrieben wird.

Einer der Höhepunkte des Programmangebotes soll ein Freiluftkino sein, das nicht nur den Blick auf die Leinwand, sondern auch direkt auf den Rhein bietet. Karsten Bourdoux, der den Primus-Palast in der Lewerentzstraße betreibt, Kinobegeisterten besser als Casablanca bekannt, wird das Open-Air-Kino in den Sommerferien am Rhein organisieren. Pandemiebedingt musste er warten, bis sich die Filmverleiher mit den Bundesländern auf einen gemeinsamen Öffnungstermin (1. Juli) für alle deutschen Kinos geeinigt hatten.

Bourdouxs Großvater hatte das Kino in der Innenstadt 1926 in den umgebauten Hallen einer alten Ölmühle eröffnet. Auf glanzvolle Filmpremieren folgten die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg, der Wiederaufbau, Umbenennungen in „Lux-Theater“ und Casablanca“, Finanzprobleme und der Wiederaufstieg als Programmkino mit einer treuen Schar begeisterter Krefelder Cineasten. Der 51-jährige erfahrene Eventmanager Bourdoux hat an den Gründungsnamen des Kinos „Primus-Palast“ angeknüpft.

Der Kinobegeisterte wird das „Primus-Kino“, wenn es nach den Pandemie-Beschränkungen wieder öffnet, weiter als Programmkino führen. Diese sind klein, individuell und reich an Atmosphäre. Bourdoux, der an vielen Kino-Projekten mitgewirkt hat von Düsseldorf über das Schlachthof-Kino bis zum Open-Air-Kino auf der Krefelder Rennbahn, ist überzeugt, dass sein Gegenentwurf zu den Multiplex-Großkinos gute Marktchancen hat, wenn er eine attraktive Mischung aus gängigen Blockbustern und Filmen abseits des Hollywood-Mainstreams bietet. „In Krefgeld gibt es ein solides Art-Home-Publikum“, sagt Bourdoux. Seine Erfahrung wird er auch in dem Uerdinger Freiluft-Kino auf dem Areal „Werft 765“ einbringen. Die Vorstellung ist auf den Beach-Volleyball-Plätzen vorgesehen, die am Abend umgeräumt und mit einer aufblasbaren Leinwand versehen werden.

Um die lärmgeplagten Deichanwohner zu schonen, ist das Kino als „Silent–Veranstaltung“ geplant. An die Besucher werden desinfizierte Kopfhörer ausgeliehen, die nach der Vorstellung wieder eingesammelt werden.