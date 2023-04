An der Mauritzstraße in Nähe Charlottering Neues Wohngebiet für Familien in Krefeld-Uerdingen

Durch die Baumaßnahme soll das gesamte Gebiet aufgewertet und in vier Bereiche unterteilt werden. Erhalten bleibt die bestehende Einfamilienhausbebauung samt Garagengebäude. Am südlichen Eingang in das Quartier sollen laut Vorlage der Verwaltung zwei neue Geschosswohnungsbauten entlang der Mauritzstraße mit drei bis vier Vollgeschossen und Flachdach entstehen. Ein Dachgeschoss als Nicht-Vollgeschoss sei jeweils möglich und auch vorgesehen. Insgesamt sollen so rund 32 Wohneinheiten geschaffen werden. Im Norden, westlich des Hochhauses, sieht das städtebauliche Konzept, so die Planer, ein fünfgeschossiges Wohngebäude mit rund 20 Wohneinheiten vor. Angrenzend an den Geschosswohnungsbaus soll westlich davon Einfamilienhausbebauung entstehen.