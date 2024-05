Franchisegeber e-motion hat mehr als 100 Läden An der Hülser Straße eröffnet die e-Bike-Welt

Der Familienbetrieb Küchen Hoster hat sich am neuen Standort im Hülser Gewerbegebiet Den Ham an der Odilia-van-Goch-Straße längst eingelebt. Die Zeit des Leerstands ihrer ehemaligen Geschäfts- und Ausstellungsräume an der Hülser Straße 500 hat nun auch ein Ende. Aktuell arbeiten die Handwerker mit Hochdruck, um die 1200 Quadratmeter für die neue Nutzung herzurichten.