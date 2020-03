Herbertzstraße in Krefeld : Neuer Streit um Oppumer Bolzplatz

Daniel Zillekens, Organisator der Fußball-Freizeitliga, ist frustriert: auf dem Bolzplatz in Oppum (Bild) darf nicht mehr gekickt werden, die von der Stadt versprochene Alternative steht noch nicht zur Verfügung. Foto: Carola Puvogel

Oppum Die Hobbyfußballliga soll nicht mehr an der Herbertzstraße kicken, die Stadt hat aber die versprochenen Spielzeiten am Sprödentalplatz noch nicht freigegeben. Aus Frust kicken die Fußballer nun wieder in Oppum. Das sorgt für Ärger.

In Oppum ist neuer Streit um den Bolzplatz an der Herbertzstraße entbrannt. Trotz einer im September 2019 erzielten Einigung mit den Verantwortlichen der Hobby-Fußballliga FFL, dass der Platz nur noch an zwei Spieltagen pro Saison für die Ligaspiele benutzt werden darf, ist der Aschenplatz seit Jahresbeginn an mindestens zwei Wochenenden Austragungsort von Fußballspielen zwischen Hobbyteams erwachsener Spieler gewesen. Das berichten Anwohner, die nun in Sorge sind, dass der mit den Fußballern erzielte Kompromiss von diesen nicht respektiert wird.

Daniel Zillekens, Organisator der Liga, sagt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass die FFL in diesem Jahr noch gar nicht spielen konnte, weil der von der Stadt zugesagte neue Spielort auf der Bezirkssportanlage Sprödentalplatz nicht zur Verfügung stehe. „Wir haben Anfang Februar die Stadt darum gebeten, dass man uns Termine nennt, an denen wir spielen können. Aber das ist bisher nicht geschehen.“ Die Fußballer seien frustriert und fühlten sich „vor den Kopf gestoßen“. Somit sei also die Hobbyliga noch gar nicht gestartet. „Aber ich kann mir schon vorstellen, dass manche Teams ungeduldig geworden sind und nach Ausweichplätzen suchen, um wenigstens Freundschaftsspiele auszutragen“, sagt er. Der Oppumer Platz sei eine der wenigen Anlagen, die bei fast jedem Wetter bespielt werden könne.

Info Bolzplatz: Ergebnisse des Runden Tisches Beim Runden Tisch im September war folgende Lösung einvernehmlich entwickelt worden: Die Sportverwaltung tritt auf alle Teams zu und bietet alternative Plätze an. An der Herbertzstraße gibt es künftig nur noch zwei Nostalgiespiele pro Jahr. Diese werden mit einem Straßenfest verknüpft. Dieses wird von der Bezirksvertretung unterstützt, die Toiletten des Freizeitzentrums werden zugänglich gemacht. Ordnungswidrigkeiten wie das Spielen in der Mittagsruhe oder wildes Urinieren werden künftig nicht mehr toleriert. Der Kommunale Ordnungsdienst KOD richtet sein Augenmerk verstärkt auf den Platz.

Ärger hatte es im letzten Jahr deswegen gegeben, weil der Aschenplatz direkt an das Neubaugebiet Herbertzstraße grenzt, das die Wohnstätte neu entwickelt hat. Anwohner fühlten sich von dem regelmäßigen Spielbetrieb der professionell organisierten Hobbyliga an 16 Sonntagen im Jahr mit weit über hundert Spielen gestört. Wie ausführlich berichtet, war der Streit war so weit eskaliert, dass ein direkter Anwohner eines der Tore abgeflext hatte. Nach monatelangen Auseinandersetzungen war unter Vermittlung von Sportdezernent Markus Schön die Einigung erzielt worden, dass die Liga zum Sprödentalplatz umzieht oder die Stadt andere Sportplätze vermittelt und nur dass nur noch zweimal pro Jahr in Oppum gespielt wird. An diesen Tagen soll das Jugendzentrum öffnen, damit auch sanitäre Anlagen für die Sportler zur Verfügung stehen. Neben dem Lärm war das nämlich einer der wichtigsten Kritikpunkte: Dass es für die bis zu hundert Spieler und Zuschauer keine Toiletten gibt.

Jetzt sind die Anwohner des Neubaugebiets in Sorge, dass sich dort erneut eine Fußballerszene etabliert. Im Februar sei bereits gespielt worden und jetzt erneut: „Wir konnten am Sonntag, 1. März, 25-35 Personen zählen“, schreiben Vertreter der Anwohner. Der Kommunale Ordnungsdienst sei nicht erreichbar gewesen, die Polizei habe keine Kenntnis von den Ergebnissen des Runden Tisches gehabt, dass nur das Liga-Eröffnungs- und Endspiel stattfinden darf und sich daher für nicht zuständig erklärt. „Wir fühlen uns im Stich gelassen.“ Sie berichten, Spieler hätten gesagt, das Verständnis der Fußballer sei, „dass pro Mannschaft je zwei Spiele erlaubt wären, nicht aber, dass es sich nur um zwei Spiele der gesamten Liga handelt“. Laut Aussage der Kicker habe es sich um ein Freundschaftsspiel gehandelt, sagen Anwohner.

CDU-Bezirksvertreter Thilo Forkel hat sich in dieser Sache an die Verwaltung gewandt. Er fordert, der Fachbereichsleiter Sport, Oliver Klostermann, möge erklären, warum die FFL sich nicht an ihre Zusagen hält. Forkel sagt: „Die FFL tanzt der Verwaltung doch auf der Nase rum.“