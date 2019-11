Anrather Straße in Krefeld : Kampf für Wartehäuschen gewonnen

Krefeld Anwohner und der Bürgerverein von Holterhöfe haben mit ihrem langen Kampf um ein Bus-Wartehäuschen Erfolg gehabt: vor kurzem wurde ein Unterstand an der Haltestelle „Holterhöfe“ an der Anrather Straße aufgestellt.

Der lange Kampf ums Wartehäuschen hat sich gelohnt: In Holterhöfe ist jetzt an der Bushaltestelle Anrather Straße ein Glas-Unterstand aufgebaut worden. Diesen Erfolg können sich engagierte Bürger rund um Bürgervereins-Vorstandsmitglied Birgit Hentschel auf die Fahne schreiben.

Hentschel und andere Anwohner hatten sich in einem Monate dauernden Ringen dafür stark gemacht, dass an der jüngst neu gebauten Straße wieder ein Bushäuschen aufgestellt wird. Damit wurde der Streitfall nun im Sinne der Bürger und Fahrgäste beigelegt. Kurios war die Situation in Holterhöfe deshalb, weil, wie seinerzeit berichtet, das Fundament fürs Wartehäuschen im Zuge des Straßen-Neubaus mit angelegt worden und der Unterstand sogar in den Bauplänen eingezeichnet war, dann aber nicht aufgestellt wurde.