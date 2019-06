Prozessauftakt am Amtsgericht : Mann soll 15-Jährige als Loverboy zur Prostitution genötigt haben

Krefeld Ein 34-Jähriger und eine Frau aus Krefeld stehen seit Donnerstag vor dem Amtsgericht. Der Vorwurf lautet, eine Minderjährige zur Prostitution gebracht zu haben.

Der 34-Jährige soll außerdem mit einer weiteren Prostituierten eine Beziehung gehabt und diese für sich arbeiten lassen haben. Diese Zeugin sagte aus, sie habe schon vor dem Kennenlernen in Bulgarien als Prostituierte gearbeitet und diese Arbeit in Deutschland fortgesetzt. Daher soll sie laut Anklage der Tätigkeit zwar freiwillig nachgegangen sein, ob sie ihr ihm auch ihr Geld freiwillig übergab, muss das Gericht klären.

Am Donnerstag gab sie zunächst überraschend an, sie habe selber die Kontrolle über die Finanzen gehabt. Ihrem ehemaligen Lebensgefährten habe sie alle zwei bis drei Tage Taschengeld gegeben. Wenn er arbeitete, habe auch er ihr Geld gegeben. Nach erneuter Belehrung sagte die Zeugin allerdings, dass der Angeklagte das Geld verwaltete. Um Ungenauigkeiten in der Übersetzung auszuschließen, wechselte das Gericht während der Verhandlung den Dolmetscher. Die Taten sollen sich in Krefeld und andernorts ereignet haben. Die Verhandlung wird am 3. und am 17. Juni fortgesetzt.