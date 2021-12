Investition in Krefeld von rund 1,4 Millionen Euro : Neue Ampelanlage soll Verkehr am Uerdinger Rheinhafen optimieren

Krefeld Die neue Anlage soll die Wartezeiten für Eisenbahn und LKW-Verkehr verkürzen. Das finanzielle Gesamtvolumen der Anlage beläuft sich auf 1,4 Millionen Euro.

(RP) An der Kreuzung Düsseldorfer Straße und Hafenstraße ist eine neue Ampelanlage für den Straßen- und Schienenverkehr in Betrieb genommen worden. Die „Lichtsignal- und Bahnübergangssteuerungsanlage“ optimiert nun die Verkehre und verkürzt die Wartezeiten. „Die Komplexität an dieser Kreuzung ist wohl einzigartig in der Stadt. Neben der Nordanbindung an die Bundesstraße 288 ist diese Kreuzung der neuralgische Knotenpunkt im Hafen“, betont Baudezernent Marcus Beyer.