Polizei durchsucht Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Amokdrohung an Krefelder Gymnasium

Für die Schüler des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums beginnt die Schule am Dienstag unter Aufsicht von Polizeibeamten: Vor dem Gebäude sind Polizisten unterwegs, die Einsatzkräfte zeigen Präsenz. Denn am Nachmittag des Vortages war bei der Schulleitung des Gymnasiums eine Amokdrohung eingegangen. Erst am Dienstagmorgen informierten die zuständigen Behören die Öffentlichkeit via Facebook-Post. Während der vermeintlichen Bedrohungslage jedoch gab es keinerlei Informationen vonseiten der Polizei Krefeld oder der Stadt als zuständigen Träger. Auch die Anwohner wurden nicht informiert.