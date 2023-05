Premiere am Krefelder Berufskolleg Glockenspitz „Ravens Football School“ für Berufsschüler

„Es steht das Miteinander, Teambuilding und der Spaß am gemeinsamen Sport im Vordergrund“, erklärt Uli Geub, Sprecher des Berufkollegs. In den vergangenen Trainingseinheiten haben die Schüler bereits einiges gelernt. Insgesamt werden sie sich zwölf Wochen lang mit dem beliebten amerikanischen Sport befassen und bekommen dabei nicht nur Unterstützung von den Sportlehrern der Berufsschule, sonders auch von Trainern des Krefelder American Football Teams „Ravens“. Sie leiten in verantwortlicher Funktion die jungen Leute an, geben Tipps und erklären die Spielregeln.