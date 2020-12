Aus den Krefelder Stadtteilen : Kita Neuer Weg - Anwohner kritisieren Verkehrsplanung

Die Bezirksvertretung West hat jetzt Pläne für die Kita-Neubau am Neuer Weg auf den Weg gebracht. Dort soll eine Einrichtung mit vier Gruppen entstehen.

Anwohner kritisieren, dass die verkehrliche Erschließung nicht ausreichend durchdacht und die Straßen für die zu erwartenden Verkehre nicht geeignet seien. Außerdem kritisieren sie die vorgesehene Zahl von zehn Stellplätzen als zu gering. „Wenn wir vier Gruppen haben, dann sind diese zehn Plätze allein mit Angestellten belegt. Es sind dann keine Plätze mehr für Eltern frei, die ihre Kinder in den Kindergarten bringen“, kritisierte ein Anwohner in der Einwohnerfragestunde. „Das Thema wurde diskutiert und es ist erfahrungsgemäß so, dass die Zahl der Stellplätze auch ein Stück weit den Bedarf hervorruft. Mit vielen Stellplätzen erziehen wir die Leute dazu, mit dem Auto zu kommen. Stellplätze werden fast immer ausgenutzt“, erwiderte Weber.