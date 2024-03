Angrillen am Ostermontag Am Elfrather See startet die Grillsaison

Passend zum Start in den Frühling darf in Krefeld am Elfrather See bald wieder gegrillt werden. Der Fachbereich Sport und Sportförderung ermöglicht von Ostermontag, 1. April, bis voraussichtlich zum 30. September die Nutzung der drei ausgewiesenen Grillplätze am See. Mit vorheriger Reservierung per E-Mail ansport@krefeld.de und unter Einhaltung grundlegender Regeln ist in der Zeit von zehn bis 20.30 Uhr das Grillen am See erlaubt.